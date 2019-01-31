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У Північній Кореї дипломата з денуклеаризації відправили в табір «перевиховання»

Головна » Останні новини » Новини світу » У Північній Кореї дипломата з денуклеаризації відправили в табір «перевиховання»
 
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Південнокорейська газета Chosun Ilbo повідомила, що колишній віце-міністр закордонних справ Північної Кореї був звільнений з поста і відправлений до табору “перевиховання”, де люди виконують важку роботу на шахтах, плантаціях і птахофабриках

Колишній віце-міністр закордонних справ Хань Сон-Ріол, який протягом десятиліть відігравав ключову роль у відносинах Пхеньяну з Вашингтоном, був звільнений і відправлений у віддалений табір “перевиховання”, – повідомляє Гей Тейлор у виданні The Washington Times, інформують Економічні новини.

Один з анонімних джерел, близький до адміністрації Кім Чен Ина, заявив, що північнокорейський лідер, мабуть, звільнив кілька колишніх високопоставлених чиновників, які звинуватили його в тому, що він «грав» з Вашингтоном під час переговорів з денуклеаризації в минулому році.

Південнокорейська газета Chosun Ilbo, яка першою повідомила про звільнення Хань Сон-Ріол, написала, що колишній віце-міністр закордонних справ і п’ять інших високопоставлених чиновників були відправлені в табір “перевиховання” на шахту «Комдок».

Північнокорейський перебіжчик Чосун Ілбо каже, що відправлені на таке перевиховання виконують важку роботу на шахтах, плантаціях і птахофабриках, а «направлення на шахту «Комдок» є дуже суворим вироком і означає, що він тільки що уникнув відправки в концтабір».

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Автор: Оксана Ельченко

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