Житель Китаю заробив $ 600 тисяч на продажу банок з чистим повітрям

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У Ян Цзе виникла відмінна ідея – він почав продавати чисте повітря. Китаєць робить це для того, щоб жителі мегаполісів змогли вдихнути свіжість.

Ян Цзе, який проживає в місті Паньань (провінція Чжецзян), почав продавати запечатаний за допомогою вакуумного пакування чисте повітря, інформують Економічні новини.

Протягом року Ян продав майже півмільйона банок і заробив 600 тис. Доларів. Про це він розповів місцевим ЗМІ.

Основними його клієнтами є туристичні групи і люди, що живуть в сильно забруднених містах. 70% покупців знаходяться в північній частині Китаю. З листопада по березень там дуже погане повітря. Також Цзе налагодив експорт в Японію, США і Південну Корею.

Для пакування Цзе збирає чисте повітря в гірському районі Паньаня. Площа, де він здобуває продукт, на 93% вкрита лісами. Крім цього, поруч розташоване велике водосховище, завдяки якому в повітрі є негативні іони.

Після збору бізнесмен проводить дезінфекцію, опромінює повітря ультрафіолетовим світлом і збільшує тиск. Ян повідомляє, що в одній банці концентрація препарату не менше, ніж 90%.

Китаєць гордий своїм заняттям. Однак він все ж хоче, щоб бізнес зійшов нанівець – це б означало, що екологічна обстановка покращилася.