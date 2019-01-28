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У Росії закредитованість населення досягла історичного максимуму

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Кожен третій російський житель виплачує кредит, а загальний борг домогосподарств РФ досяг історичного максимуму

Згідно з проведеним дослідженням агентством MAGRAM Market Research, кожен третій російський житель виплачує кредит, а загальний борг домогосподарств РФ досяг історичного максимуму і склав 15,9 трильйона рублів, тобто близько 27,84% загального обсягу грошових доходів населення країни , інформують Економічні новини.

Росіяни беруть позикові кошти з метою поліпшення рівня життя. За даними Росстату якість життя населення Росії погіршується вже п’ятий рік поспіль. Експерти зазначають, що у зв’язку з відсутністю зростання реальних доходів жителі країни заміщають відсутню кількість грошових коштів споживчими та іпотечними кредитами. Таким чином росіяни намагаються підтримати існуючий життєвий рівень, тобто купити якісь речі, оновити меблі, зробити ремонт і з’їздити у відпустку.

Із загального обсягу заборгованості, дві третини кредитів є споживчими, інші – іпотечні. Споживчі кредити бралися на ремонт квартири (32%), придбання авто, купівлю електроніки і побутової техніки (18%).

За минулий рік банківські установи РФ видали фізичним особам 2,727 трильйона рублів нових кредитів, збільшивши таким чином кредитний портфель до 14,901 трильйона рублів.


Автор: Оксана Ельченко

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