Associated Press: У Франції насильство на акціях протесту “жовтих жилетів” викликає нові мітинги (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини світу » Associated Press: У Франції насильство на акціях протесту "жовтих жилетів" викликає нові мітинги (ВІДЕО) Associated Press: У Франції насильство на акціях протесту "жовтих жилетів" викликає нові мітинги (ВІДЕО)

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Агресія з боку протестуючих “жовтих жилетів” і жорстка відповідь поліції викликали загальнонаціональні дебати в країні. В знак протесту проти дій “жовтих жилетів” в Парижі пройшла контрдемонстрація груп, які називають себе «червоними шарфами» і «блакитними жилетами»

Французька поліція розслідує подію, в якій відомий паризький демонстрант Джером Родрігес отримав серйозну травму ока та інші травми під час акцій протесту “жовтих жилетів” в Парижі, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

На викладеному в інтернет відео видно, як Родрігес впав на землю в суботу біля пам’ятника Бастилії в Парижі, де протестуючі, які кидали снаряди, зіткнулися з поліцією, прагнучи розігнати їх.

Нагадаємо, рух “жовті жилети” вважає, що уряд президента Франції Еммануеля Макрона підтримує багатих і представляє їх інтереси.

Агресія з боку демонстрантів і жорстка відповідь поліції викликали загальнонаціональні дебати в країні.

У неділю в Парижі пройшла контрдемонстрація груп, які називають себе «червоними шарфами» і «блакитними жилетами», в знак протесту проти дій “жовтих жилетів”.