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У Британії хворі та люди похилого віку турбуються про вільний доступ до ліків після Brexit

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Хворі та похилого віку британці турбуються про те, що Brexit може перекрити вільний доступ до ліків

Вікторії Міклебург, у 3-річної доньки якої діабет 1 типу, щодня необхідний інсулін, щоб дочка змогла вижити, – повідомляють Даніка Кірка і Джо Керней в Associated Press , інформують Економічні новини.

38-річна Міклебург кинула роботу консультанта з питань управління, щоб піклуватися про свою дочку, рівень цукру в крові якої потрібно постійно контролювати.

Таким чином, для цієї сім’ї питання про те, чи буде інсулін і обладнання, необхідне для його доставки, доступним, якщо Британія вийде з Європейського Союзу без угоди про Brexit, є життєво важливою проблемою, яка набагато важливіша, ніж просто політичні дебати.

На відміну від товарів загального призначення або промислового обладнання, затримка поставок ліків з континентальної Європи може мати важкі наслідки.

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«Це ситуація життя або смерті», – каже Міклбург. Постійні розмови про безрезультатний Brexit і хаос, який Brexit може викликати в торгівлі з ЄС, змушує нервувати Вікторію.

Проблема Вікторії актуалізує важливу проблему для жителів всієї країни. Вихід Великобританії з ЄС відбувається в той час, коли поставки ліків вже обмежені через ринкові тенденції, пов’язані з виробничими проблемами, зростаючим світовим попитом і ціновим тиском.

У Британії хворі та люди похилого віку турбуються про вільний доступ до ліків після Brexit

Фармацевти і виробники ліків також стурбовані тим, що може виникнути нестача життєво важливих ліків через Brexit і збільшують запаси лікарських препаратів.

Необхідно зазначити, що постійний потік повідомлень про Brexit не заспокоює батьків, таких як Міклебург, і людей похилого віку, які турбуються про те, чи буде достатньо запасів ліків на випадок непередбачених обставин.


Автор: Оксана Ельченко

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