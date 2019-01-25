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Associated Press: Старіння населення в розвинених країнах створює загрозу економічному зростанню

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Голова центрального банку Японії повідомив, що старіння населення в країнах з розвиненою економікою уповільнює економічне зростання, що знижує відсоткові ставки і спонукає банки надавати більш ризиковані кредити в пошуках більш високої прибутковості, «потенційно роблячи фінансову систему менш стабільною».

Голова центрального банку Японії Харухико Курода на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив, що старіння населення в країнах з розвиненою економікою загрожує сповільнити економічне зростання і дестабілізувати банківську систему, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

У той же час, Харухико Курода виділив і переваги з даної ситуації. Він каже, що стикаючись з браком робочої сили внаслідок старіння населення країни і виходу на пенсію працівників, роботодавці все частіше хочуть наймати жінок і вкладати кошти в технології, які рятують працю.

Курода також зазначив, що нестача робочої сили гальмує економічне зростання. Повільне зростання знижує відсоткові ставки і спонукає банки надавати більш ризиковані кредити в пошуках більш високої прибутковості, «потенційно роблячи фінансову систему менш стабільною».

Associated Press: Старіння населення в розвинених країнах створює загрозу економічному зростанню

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Раніше на саміті в Давосі прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив, що японські фірми активно інвестують в робототехніку та інші види автоматизації, підвищуючи продуктивність, що сприяє економічному зростанню.

Associated Press: Старіння населення в розвинених країнах створює загрозу економічному зростанню

На що глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард відповіла: «Ви не можете замінити все населення Японії роботами».


Автор: Оксана Ельченко

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