The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану

Міністр закордонних справ Пакистану повідомив, що рішення про виведення американських військ з Афганістану є важливим для проведення мирних переговорів між афганськими талібами і США.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши підтримав рішення президента США Дональда Трампа про необхідність виведення американських військ з Афганістану, – повідомляє The Washington Times, інформують Економічні новини.

Шах Махмуд Куреши сказав журналістам, що рішення про виведення американських військ є важливим для проведення мирних переговорів між афганськими талібами і США. Куреши каже, що Пакистан вітає мирні переговори, які відбулися в Абу-Дабі, і буде продовжувати підтримувати мирний процес в Афганістані.

Останні переговори між талібами і спеціальним посланником США Халілзадом Залмай були присвячені виведенню військ НАТО, звільненню ув’язнених і припиненню нападів на цивільних осіб проурядовими силами.

Thanks to former President Karzai for bringing #Afghan leaders together today. It is important that everyone speak with one voice on peace. @KarzaiH #Afghanistan pic.twitter.com/whWk4UVJN6

– US Special Representative Zalmay Khalilzad (@ US4AfghanPeace) 20 грудня 2018 р