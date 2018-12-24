The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану

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Міністр закордонних справ Пакистану повідомив, що рішення про виведення американських військ з Афганістану є важливим для проведення мирних переговорів між афганськими талібами і США.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши підтримав рішення президента США Дональда Трампа про необхідність виведення американських військ з Афганістану, – повідомляє The Washington Times, інформують Економічні новини.

Шах Махмуд Куреши сказав журналістам, що рішення про виведення американських військ є важливим для проведення мирних переговорів між афганськими талібами і США. Куреши каже, що Пакистан вітає мирні переговори, які відбулися в Абу-Дабі, і буде продовжувати підтримувати мирний процес в Афганістані.

Останні переговори між талібами і спеціальним посланником США Халілзадом Залмай були присвячені виведенню військ НАТО, звільненню ув’язнених і припиненню нападів на цивільних осіб проурядовими силами.

Халілзад написав, що спасибі колишньому президенту Афганістану Хаміду Карзаю за те, що він сьогодні зібрав разом всіх лідерів Афганістану. Важливо, щоб всі підтримували один одного.