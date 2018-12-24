Кабмін запроваджує безкоштовні медичні обстеження, – Гройсман

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Кабмін планує запустити програму безкоштовної медичної діагностики, в яку буде входити 54 обстеження

З липня 2019 Кабмін планує запустити програму безкоштовної медичної діагностики. За допомогою свого лікаря можна буде безкоштовно пройти 54 обстеження, – повідомляє прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

Згідно з новою програмою Кабміну, безкоштовно можна буде пройти такі обстеження:

– 12 нових аналізів – додатково до 8 базових, які вже оплачує НСЗУ;

&lass="tag" href="https://enovosty.com/uk/tag/volodimir-grojsman" target="_blank">#8211; Мамографію і 5 видів рентгена;

– Ехокардіографію, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи;

– 6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитовидна і молочні залози;

– 4 види біопсії під контролем УЗД: щитовидної залози, лімфатичних вузлів, молочних і передміхурової залоз;

– Видалення новоутворень;

– Ендоскопічні дослідження та операції одного дня.

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