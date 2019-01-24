Reuters: ЄС закликає до поваги протестів у Венесуелі

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У спільній заяві 28 країн ЄС, зробленій на тлі протестів у Венесуелі, йдеться, що венесуельський народ має право на мирні протести, вільно обирати своїх лідерів і визначати своє майбутнє.

Європейський Союз закликав владу Венесуели поважати «громадянські права, свободу і безпеку» глави конгресу Хуана Гуайдо, – повідомляє Робін Еммотт у виданні Reuters , інформують Економічні новини.

Однак Європейський Союз поки не поспішає визнати його тимчасовим президентом Венесуели.

«23 січня народ Венесуели масово закликав до демократії і можливості вільно визначати свою власну долю. Ці голоси не можна ігнорувати», – йдеться в спільній заяві 28 країн ЄС.

«Народ Венесуели має право на мирні протести, вільно обирати своїх лідерів і визначати своє майбутнє», – йдеться в заяві ЄС.

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Нагадаємо, раніше 23 січня в Венесуелі пройшли масові протести, пов’язані з незгодою переобрання на пост президента країни Ніколаса Мадуро. На тлі масових протестів лідер опозиції Хуан Гайдо повідомив, що у нього є конституційне право тимчасово виконувати обов’язки президента і він приступає до їх виконання.