Reuters: ЄС закликає до поваги протестів у Венесуелі
У спільній заяві 28 країн ЄС, зробленій на тлі протестів у Венесуелі, йдеться, що венесуельський народ має право на мирні протести, вільно обирати своїх лідерів і визначати своє майбутнє.
Європейський Союз закликав владу Венесуели поважати «громадянські права, свободу і безпеку» глави конгресу Хуана Гуайдо, – повідомляє Робін Еммотт у виданні Reuters , інформують Економічні новини.
Однак Європейський Союз поки не поспішає визнати його тимчасовим президентом Венесуели.
«23 січня народ Венесуели масово закликав до демократії і можливості вільно визначати свою власну долю. Ці голоси не можна ігнорувати», – йдеться в спільній заяві 28 країн ЄС.
«Народ Венесуели має право на мирні протести, вільно обирати своїх лідерів і визначати своє майбутнє», – йдеться в заяві ЄС.
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Нагадаємо, раніше 23 січня в Венесуелі пройшли масові протести, пов’язані з незгодою переобрання на пост президента країни Ніколаса Мадуро. На тлі масових протестів лідер опозиції Хуан Гайдо повідомив, що у нього є конституційне право тимчасово виконувати обов’язки президента і він приступає до їх виконання.