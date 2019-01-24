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Коментарі Трампа можуть врятувати дочку засновника Huawei, – посол Канади

Головна » Останні новини » Новини світу » Коментарі Трампа можуть врятувати дочку засновника Huawei, - посол Канади
 
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На думку посла Канади в Китаї, Дональд Трамп може сприяти звільненню дочки засновника компанії Huawei Мен Ваньчжоу

За словами посла Канади в Китаї Джона МакКаллум, коментарі президента США Дональда Трампа можуть підтримати затриманого фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і сприяти її звільненню, – повідомляє Девід Р. Сандс у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

Коментарі Трампа можуть врятувати дочку засновника Huawei, – посол Канади

Джон МакКаллум також заявив журналістам, що головний фінансовий директор телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies Co., заарештована у Ванкувері 1 грудня Мен Ваньчжоу, «має ряд вагомих аргументів, які вона може висунути» у боротьбі з вимогою Міністерства юстиції США про її екстрадицію.

Коментарі Трампа можуть врятувати дочку засновника Huawei, – посол Канади

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Нагадаємо, Китай зажадав негайного звільнення фінансового директора Huawei, дочки засновника компанії і однієЇ з найвідоміших жінок-керівників країни. Як очевидна відплата за арешт Ваньчжоу в Китаї були затримані двоє канадців.

Адміністрація Трампа на цьому тижні підтвердила, що й досі працює над її екстрадицією для пред’явлення звинувачень компанії “Huawei”, що незаконно торгує з Іраном в порушення діючих економічних санкцій.

Джон МакКаллум, звертаючись до китайських засобів масової інформації в Онтаріо, зазначив, що Канада не приєднувалася до санкцій проти Ірану, що є ще одним фактором, який може позитивно позначитися на ділі Ваньчжоу.


Автор: Оксана Ельченко

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