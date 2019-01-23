СБУ блокувала контрабанду в Україну психотропних речовин

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Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували функціонування міжнародного каналу контрабанди в Україну психотропних речовин

Оперативниками Харківського Управління СБУ затримано мешканця Сєверодонецька, який особисто ввозив контрабандою з однієї з країн Європи психотропні речовини МДМА, які збував в Україні, зокрема на Харківщині, наркодилерам великими партіями , інформують Економічні новини.

У ході спецоперації правоохоронцями задокументовано факт збуту зловмисником пігулок психотропу МДМА на дев’ять тисяч євро.

Співробітники СБ України затримали наркоділка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у пункті пропуску “Ягодин” Волинської області.

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Зловмисник намагався ввезти до нашої країни у рейсовому автобусі чергову велику партію психотропів. У нього вилучено шість тисяч таблеток МДМА, які були приховані у пакетах з кавою.

Загалом під час спецоперації правоохоронці вилучили з незаконного обігу 8,5 тисячі таблеток МДМА вагою понад 2,6 кілограма, вартість яких за цінами “чорного ринку” сягає трьох мільйонів гривень.

Слідчими Управління СБ України в Харківській області вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочинів, передбачених статтями 307 і 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття та затримання наркоділка відбувалася за сприяння Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.