Associated Press: Німеччина буде зміцнювати співробітництво з США

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Глава МЗС Німеччини Хейко Маас проведе зустріч у Вашингтоні з держсекретарем США Майком Помпео з метою зміцнення партнерства між країнами

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хейко Маас направляється до Сполучених Штатів з надією на поліпшення взаємовідносин між двома країнами, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

Маас повідомив журналістам в Берліні, що планує зустрітися з державним секретарем США Майком Помпео для забезпечення налагодження тіснішої співпраці між країнами.

З тих пір як президент США Дональд Трамп вступив на посаду два роки тому, відносини між Німеччиною і США зіпсувалися по ряду питань, що включають тарифні конфлікти та різні політичні позиції.

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Маас сказав, що переговори з Помпео будуть включати політику в Афганістані і Сирії, питання щодо контролю над озброєннями, ситуацію навколо ДРСМД.

Маас також відвідає Організацію Об’єднаних Націй, де Німеччина займає місце непостійного члена в Раді Безпеки протягом наступних двох років.