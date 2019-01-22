The Washington Times: У Північній Кореї виявлено 20 засекречених військових баз

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Згідно з доповіддю американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, в Північній Кореї виявлено 20 засекречених ракетних баз, на одній з яких розташовуються балістичні ракети середньої дальності

У Північній Кореї виявлено 20 засекречених ракетних баз, розташованих на гірському рельєфі країни. Згідно з доповіддю американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на одній з баз здійснювалися операції, пов’язані з балістичними ракетами середньої дальності, – повідомляє Гай Тейлор в The Washington Times , інформують Економічні новини.

Доповідь Центру стратегічних і міжнародних досліджень було оприлюднено на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп планує провести зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, на якій Трамп хоче закликати Кім Чен Ина оприлюднити всі північнокорейські запаси ядерних і балістичних ракет.

У представленій доповіді говориться, що на одній з баз, відомої як «Sino-ri», знаходиться «безліч балістичних ракет середньої дальності Nodong-1», а сама база є «однією з найстаріших військових північнокорейських баз».

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База розташована приблизно в 130 милях на північ від кордону між Північною і Південною Кореєю, і співробітники центру вважають, що вона служить штаб-квартирою ракетної бригади військ стратегічного призначення “Nodong”. Можливо, вона також зіграла роль у створенні нової балістичної ракети Pukkuksong-2 (KN-15), вперше випробуваної 12 лютого 2017 незабаром після інавгурації Дональда Трампа.

Офіційні особи США вже давно заявляють, що основна проблема, пов’язана з ракетними операціями Північної Кореї, полягає в тому, що Пхеньян буде прикріплювати ядерні боєголовки до міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть досягти США.

На цьому тлі адміністрація Трампа і офіційні особи Північної Кореї почали свої перші «робочі переговори» про денуклеаризацію в Швеції, готуючись до другого саміту Трампа-Кіма, який, за словами представників США, повинен відбутися в лютому 2019 року.