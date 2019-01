Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі

Провідні світові експерти стурбовані станом світової економіки і вважають, що щорічні зустрічі в Давосі є мало ефективними

У міру того, як світові фінансові і політичні лідери приїжджають на Всесвітній економічний форум в Давос, провідні світові експерти висловлюють стурбованість станом світової економіки і озвучують прогнози щодо того, що подальша ефективна робота на форумі може опинитися під загрозою, – повідомляє Пол Ваісмен і Джеймі Кітен в Associated Press , інформують Економічні новини.

«Судячи зі стану світового ринку і дисфункціональним станом глобальної політики, я б припустив, що ці щорічні зустрічі в Давосі є мало ефективними», – сказав Ма йкл Хьюсон, головний аналітик ринку CMC Markets UK.

IMF cuts global growth forecast to 3.5% for 2019 Cuts Germany to 1.3% from 1.9% Lowers EU to 1.6% from 1.9% Cites China slowdown and No deal Brexit as risks

Все більше занепокоєння у експертів викликають прогнози щодо глобального зростання на тлі зростання процентних ставок і напруженості в торгівлі.

Протягом більшої частини минулої чверті століття домінував світогляд щодо необхідності розширення вільної світової торгівлі і забезпечення більш тісної співпраці між країнами. Потім послідувала негативна реакція з боку американців і європейців, функціонування підприємств яких знаходилося під загрозою через більш низьку зарплату на аналогічних підприємствах Китаю та інших азіатських країн, що впливало на собівартість продукції.

У своєму інтерв’ю засновник ВЕФ Клаус Шваб наголосив на необхідності більш глобальної «перспективної» співпраці, впровадження «орієнтованого на людину» підходу до технологій.

Глобалізація сприяла зростанню доходів великої кількості компаній і населення, але вона також залишила деяких людей і регіони “позаду прогресу”. “В епоху сучасних комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів ви не можете собі дозволити більше нікого залишати позаду”, – сказав Шваб в конференц-центрі Давосу.

Professor Klaus Schwab tells # gfc17 that building a sustainable and inclusive future requires agility from institutions, but also appreciation of the interdependence between issues and challenges https://t.co/8376SSbDUE

Габріель Стерн, глава відділу глобальних макроекономічних досліджень в Oxford Economics, стверджує, що світова фінансова і політична еліта, яка бере участь у форумі і здійснює вплив на світову економіку, може здійснити вплив на велику кількість економічних процесів.

У своєму звіті Стерн зазначив, що індикатори оцінки більшості великих економік показують негативні результати. Стерн стурбований тим, що популістські висловлювання «можуть спровокувати радикальну і непродуману» політику, що прискорює інфляцію і збільшує дефіцит державного бюджету.

The amazing thing about populism is that it hasnt been even stronger! Take a look at the GDP undershoots compared to IMF's 2008 projections. It beggars belief that the level of Greek GDP not much more than half what the IMF were expecting. Plenty of other bitter disappointments pic.twitter.com/1jNslBx1Iq

– Gabriel Sterne (@GabrielSterne) 10 січня 2019 р.