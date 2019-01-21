РусУкр

Новини світу

21.01.2019 г.
17:56Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі
16:26У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів
14:49Королівський обман: Британці почали сумніватися в вагітності Меган Маркл
14:36Лукашенко зробив Білорусь "стратегічним партнером" Зімбабве і серйозно вивчає можливості співпраці з Ганою
14:20Велике китайське підземелля: Пекін активно будує підземні військові бази
14:09У США представили проект "цифровий стіни" на кордоні з Мексикою
12:48Китайський адмірал вважає, що його країна повинна «атакувати» американські супер-авіаносці
Всі новини світу

Аналітика

16.01.201923

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Європа живе очікуванням виборів до Європарламенту в травні 2019 року. Вибори можуть істотно змінити політичний ландшафт саме континентальної частини ...
11.01.2019608

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки
Озвучені Трампом плани щодо виведення американських військ з Сирії спочатку були сприйняті скептично, оскільки це означає геополітичний відступ Америки, ...
28.12.2018613

Дональд Трамп на шляху до імпічменту

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Говорити про імпічмент Дональда Трампа, начебто, ще зарано. Але події, що розгортаються у Вашингтоні, наштовхують на висновок, що все рухається саме ...

Останні новини

21.01.2019 г.
20:00 Стало відомо, як пологи впливають на старіння жінки
19:30 ТОП-3 причини нетравлення шлунка
18:43 Партія "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом у президенти
17:56 Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі
17:03 Скасування "нічного тарифу" на електроенергію погіршить конкурентоспроможність української продукції, - Руслан Бортник
16:26 У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів
16:05 Дерев’янко: Вимагаю припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи! (ВІДЕО)
15:36 СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО)
14:53 Ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк нарешті оголосили в розшук
14:49 Королівський обман: Британці почали сумніватися в вагітності Меган Маркл
14:41 У США почали друкувати на 3D-принтері запчастини для винищувачів
14:36 Лукашенко зробив Білорусь "стратегічним партнером" Зімбабве і серйозно вивчає можливості співпраці з Ганою
14:30 У Луганській області перший священик Московського патріархату перейшов до Православної церкви України
14:24 Apple розпродала весь запас застарілих смартфонів iPhone SE за кілька годин
14:23 Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я
14:20 Велике китайське підземелля: Пекін активно будує підземні військові бази
14:14 Медики перерахували продукти, що викликають звикання
14:09 У США представили проект "цифровий стіни" на кордоні з Мексикою
12:53 Глава МОЗ Уляна Супрун рекомендує українцем є менше чорної ікри
12:52 Вчені повідомили, що на планеті є ще один Бермудський трикутник
12:48 Китайський адмірал вважає, що його країна повинна «атакувати» американські супер-авіаносці
12:30 Назвали найбільш депресивний день у році
12:17 Дональд Трамп вніс кардинальні зміни в програму протиракетної оборони США
11:53 Австрія не згодна з ідеєю єдиного бюджету ЄС
20.01.2019 г.
15:04 Африканці намагалися нелегально перетнути українсько-польський кордон
14:36 Помер найстаріший чоловік на планеті
14:09 На українську групу «Антитіла» подали в суд
12:22 На Львівщині біля підніжжя гори загинув турист
11:36 Уляна Супрун назвала головне правило загартовування
19.01.2019 г.
18:30 Трамп почав знімати збройне ембарго з Кіпру
18:00 ТОП-3 продукту розпалюють пристрасть
17:00 Вчені розповіли про небезпеку парного молока
13:45 Вчені знайшли ще одного предка людини
13:14 Dronestagram: визначені кращі знімки, зроблені за допомогою дронів (ФОТО)
12:45 В Україні сьогодні набув чинності закон проти шкільного буллінг
12:18 Українські військові збили дрон, який російські найманці начинили вибухівкою
11:45 Земля увійшла в коридор затемнень, - астрологи
18.01.2019 г.
21:36 Археологи знайшли сліди легендарної стародавньої панацеї
20:00 Названо несподівані ознаки високого інтелекту
19:30 ТОП-5 поширених помилок особистої гігієни
18:58 Вчені знайшли легендарну Атлантиду
18:14 Стало відомо, як працює система контролю якості доріг
17:52 Назвали методи, які допомагають людині досягти успіху
17:33 Експерт пояснив користь закону про мито на металобрухт
15:25 Офіційне висунення Тимошенко в президенти відбудеться в день Соборності
17.01.2019 г.
22:16 Бодай на якийсь час забудемо про політичну та передвиборчу метушню: Океан Ельзи запрошує на великий благодійний концерт
20:00 Вчені назвали головною ознакою того, що смерть не за горами
19:30 ТОП-5 продуктів, які шкодять інтимному житті
17:20 Визначено продукти, які повинні бути в раціоні кожного чоловіка
16:46 Потап і Настя Каменських підтвердили чутки про спільне уікенд (ФОТО)
16:00 В аеропорту Бориспіль митники вилучили 1600 живих щиглів
15:21 Біологи передбачили зникнення кави
14:33 Фахівці NASA хочуть відправити на Титан свій космічний апарат
13:44 ТОП-9 порад, як правильно пити воду
13:43 Третю світову війну не уникнути, - вчені
13:40 Вчені розповіли, як можна швидше завагітніти
13:37 Девушка-дайвер «підірвала» Іnstagram своїми знімками з хижими рибами
12:36 Вчені закликають людей вдвічі скоротити споживання червоного м'яса і цукру
12:02 В Україну насуваються хрещенські морози, - синоптик
16.01.2019 г.
20:00 ТОП-3 продукту, через які з'являється неприємний запах тіла
Всі новини »

Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі

Головна » Останні новини » Новини світу » Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Провідні світові експерти стурбовані станом світової економіки і вважають, що щорічні зустрічі в Давосі є мало ефективними

У міру того, як світові фінансові і політичні лідери приїжджають на Всесвітній економічний форум в Давос, провідні світові експерти висловлюють стурбованість станом світової економіки і озвучують прогнози щодо того, що подальша ефективна робота на форумі може опинитися під загрозою, – повідомляє Пол Ваісмен і Джеймі Кітен в Associated Press , інформують Економічні новини.

«Судячи зі стану світового ринку і дисфункціональним станом глобальної політики, я б припустив, що ці щорічні зустрічі в Давосі є мало ефективними», – сказав Ма йкл Хьюсон, головний аналітик ринку CMC Markets UK.

Все більше занепокоєння у експертів викликають прогнози щодо глобального зростання на тлі зростання процентних ставок і напруженості в торгівлі.

Протягом більшої частини минулої чверті століття домінував світогляд щодо необхідності розширення вільної світової торгівлі і забезпечення більш тісної співпраці між країнами. Потім послідувала негативна реакція з боку американців і європейців, функціонування підприємств яких знаходилося під загрозою через більш низьку зарплату на аналогічних підприємствах Китаю та інших азіатських країн, що впливало на собівартість продукції.

У своєму інтерв’ю засновник ВЕФ Клаус Шваб наголосив на необхідності більш глобальної «перспективної» співпраці, впровадження «орієнтованого на людину» підходу до технологій.

Глобалізація сприяла зростанню доходів великої кількості компаній і населення, але вона також залишила деяких людей і регіони “позаду прогресу”. “В епоху сучасних комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів ви не можете собі дозволити більше нікого залишати позаду”, – сказав Шваб в конференц-центрі Давосу.

Габріель Стерн, глава відділу глобальних макроекономічних досліджень в Oxford Economics, стверджує, що світова фінансова і політична еліта, яка бере участь у форумі і здійснює вплив на світову економіку, може здійснити вплив на велику кількість економічних процесів.

У своєму звіті Стерн зазначив, що індикатори оцінки більшості великих економік показують негативні результати. Стерн стурбований тим, що популістські висловлювання «можуть спровокувати радикальну і непродуману» політику, що прискорює інфляцію і збільшує дефіцит державного бюджету.

Всесвітній економічний форум зосереджений на тому, що він називає «Четвертою промисловою революцією» – серією швидких досягнень в області технологій і медицини, які, як очікується, здійснять прогрес у суспільстві. Досягнення в галузі робототехніки та штучного інтелекту можуть привести до ще більшого скорочення робочих місць і підживлення популістських настроїв.

«Здається, ми знаходимося на порозі неймовірно нової ери автоматизації і наукових досягнень в галузі охорони здоров’я. Але як нам керувати цим процесом? І як нам керувати цим так, щоб не залишити позаду мільйони людей?», – сказав старший науковий співробітник Центру бізнесу та управління ім. Моссавара-рахмані в школі Кеннеді при Гарвардському університеті Пол Шеард.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Всі статті

Новини
місяць
тиждень  |
популярні за  день  |

СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО) (20)

Вчені повідомили, що на планеті є ще один Бермудський трикутник (11)

Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я (11)

Дональд Трамп вніс кардинальні зміни в програму протиракетної оборони США (10)

Китайський адмірал вважає, що його країна повинна «атакувати» американські супер-авіаносці (10)

Дерев’янко: Вимагаю припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи! (ВІДЕО) (10)

Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі (10)

Медики перерахували продукти, що викликають звикання (9)

Лукашенко зробив Білорусь "стратегічним партнером" Зімбабве і серйозно вивчає можливості співпраці з Ганою (8)

Королівський обман: Британці почали сумніватися в вагітності Меган Маркл (8)


Читайте также

Форум у Давосі: про що говорили світові лідери з Порошенком
 Підсумки дня: Провокація в Давосі, магніт для інвесторів і катастрофа на українських дорогах
Підсумки дня: Давос-2018, головний біль Путіна та оновлення ЦВК

Армия

Реактивная система залпового огня «Ураган»
Беспилотный летательный аппарат «Observer SM1»
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Cамолет военно-транспортный Ан-70
Вся армия    >>

Персоны

Савик
ШУСТЕР
Сергей
ТАРУТА
Сергей
ДУМЧЕВ
Ирина
ГЕРАЩЕНКО
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися
Михайло Басараб

Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися

Закон про тимчасово окуповані території має велике значення. ВРУ повинна була ухвалити такий законопроект вже давно, оскільки основним його завданням ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 