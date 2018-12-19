НАТО знайшли додаткові кошти для України

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Стало відомо, що країни, які є членами НАТО, вирішили дати додаткові кошти для трастових фондів. Саме вони надають фінансову допомогу Україні.

Таку заяву зробила Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка займає посаду віце-прем'єр-міністра України. Це рішення було прийнято під час засідання Україна-НАТО з послами. Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що українська сторона провела окремі зустрічі з послами тих країн, які сьогодні вважаються лідерами трастових фондів НАТО, інформують Економічні новини.

Представники цих країн повідомили, що вони направлять гроші в українські програми або в трастові фонди Альянсу. Відзначається, що Норвегія зможе виділити додаткові 140 тисяч євро в трастові фонди для програми професійного розвитку НАТО. За словами віце-прем'єр-міністра України стало відомо, що це держава прийняла таке рішення так як, українська сторона показала, що вміє ефективно розподіляти грошові ресурси. Додамо, що вони використовуються на підготовку службовців в різних міністерствах.

Також вчора, 18 грудня, чеський міністр оборони також підписав указ про надання додаткових коштів для трастового фонду з логістики. Німеччина також взяла участь участь в цьому. Держава повинна зробити додатковий внесок до трастового фонду, щоб українські військові змогли отримувати медичну реабілітацію.