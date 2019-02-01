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Associated Press: Італія вступила в рецесію, затьмарюючи перспективи ЄС

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Італійська економіка стала серйозним джерелом занепокоєння ЄС через погіршення економічних показників, зростання зовнішнього боргу і незгодою нового уряду з виконавчою комісією Європейського союзу щодо своїх бюджетних планів.

В Італії почалася рецесія економіки, що викликає побоювання щодо перспектив подальшого розвитку єврозони, – повідомляють Колін Берії і Пенн Пілас в виданні Associated Press , інформують Економічні новини.

Італійське статистичне агентство заявило, що стан економіки країни, яка є третьою за величиною в ЄС, щоквартально погіршується на 0,2 %. Після падіння ВВП на 0,1% протягом попереднього тримісячного періоду стало ясно, що економіка Італії демонструє явні ознаки рецесії.

Associated Press: Італія вступила в рецесію, затьмарюючи перспективи ЄС

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте сказав, що “не переймається” цими даними, так як це є тимчасовим фактором.

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Однак, в останні кілька місяців італійська економіка стала серйозним джерелом занепокоєння ЄС, частково через сварку нового уряду з виконавчою комісією Європейського союзу щодо своїх бюджетних планів. Уряд хоче збільшити витрати на розвиток італійської економіки шляхом збільшення виплат по соціальному забезпеченню і скасуванню пенсійної реформи.

Комісія ЄС, шо стурбована відновленням загостренням боргової кризи в регіоні, наполягає на тому, щоб італійський уряд повернулося до попередніх планів своїх витрат, тому що існує високий рівень загрози зростання заборгованості країни.

Нагадаємо, зовнішній борг Італії складає 133% ВВП, що є найбільшим показником заборгованості серед країн єврозони після Греції.


Автор: Оксана Ельченко

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