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В Україні через брак дошкільних установ зростає популярність приватних дитячих садків

Головна » Останні новини » Новини ринків » В Україні через брак дошкільних установ зростає популярність приватних дитячих садків
 
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В Україні через брак державних дошкільних установ зростає популярність приватних дитячих садків. Однак не всі вони мають державну ліцензію, а вартість їх відвідування становить від 6 тис. до 25 тис. грн на місяць.

Відповідно до існуючого законодавства держава повинна забезпечити доступну і безкоштовну освіту в комунальних і державних закладах дошкільної освіти. З 2013 року введена в дію система електронного запису, за допомогою якої можна подати заяву для постановки на чергу дитини в адміністрації району за місцем проживання, інформують Економічні новини.

На сайті МОН приведено загальна кількість дошкільних установ – 14,9 тис. Однак згідно з даними Держстату, дитячі садки можуть прийняти тільки 57% українських дошкільнят, а в Києві цей показник становить 65%. Головною причиною такої ситуації є відсутність фінансування.

В Україні через брак дошкільних установ зростає популярність приватних дитячих садків

Офіційних даних щодо кількості приватних дитячих садків в Україні не існує. На тематичному сайті sadik.ua в Києві зареєстровано 193 комерційних дитячих садки. На жаль, не всі вони мають державну ліцензію, що пов’язано зі складністю процедури ліцензування.

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Вартість відвідування приватних дитячих садів складає від 6 тис. до 25 тис. грн на місяць. Ціна залежить від місця розташування і класу приміщення. Крім того, важливим фактором є наявність викладачів зі знанням іноземної мови та кількість додаткових послуг (плавання в басейні, музичні уроки, авторські програми).


Автор: Оксана Ельченко

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