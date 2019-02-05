У Києві спостерігається гострий дефіцит офісів

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Через зростання ділової активності підприємств на ринку нерухомості спостерігається гострий дефіцит офісних приміщень

У Києві на ринку нерухомості назрів гострий дефіцит офісних приміщень. За словами головного редактора журналу про нерухомість Property Times Вікторії Берещак, рівень вакантності приміщень під офіси складає 6-10%, а в деяких районах столиці – 1-2% , інформують Економічні новини.

Особливо гостро дефіцит офісних приміщень відчувається в центральних районах столиці і на Подолі. Крім того, в 2018 році спостерігався підвищений рівень ділової активності, в той час як активність девелоперів була на досить низькому рівні. Багато нових об’єктів вийшли на український ринок нерухомості вже заповненими, тому на рівень вакантності приміщень істотного впливу не здійснили.

У структурі попиту переважають IT-компанії, консалтингові фірми та представництва міжнародних компаній, що спеціалізуються на дистрибуції різних товарних груп.