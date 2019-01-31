В Україні зростають зарплати робочих спеціальностей

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У зв’язку з дефіцитом кадрів робочих спеціальностей роботодавці змушені підвищувати заробітні плати працівникам

Масовий виїзд українців за кордон впливає на пропозицію робочих спеціальностей на ринку праці. В результаті дефіцит кадрів змушує роботодавців підвищувати заробітні плати , інформують Економічні новини.

Крім того, у зв’язку зі стрімким зростанням бізнесу в Києві і регіонах, появою нових спеціальних технологій, обслуговувати які під силу тільки вузькопрофільним робочим, знайти кваліфікованих працівників підприємствам стає все важче.

Згідно зі статистикою OLX Робота, магазини все також потребують продавців і касирів, ресторани – кухарів, барменів та офіціантів, а на будівництва потребують будівельників.

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Згідно з представленими даними OLX Робота, в 2018 році найбільш висока заробітна плата спостерігалася в будівельній галузі. За важку фізичну працю і високий рівень ризиків роботодавець готовий був платити близько 10 000 грн.

Няням і домогосподаркам пропонувалася зарплата в розмірі 9 тис. грн, а на виробництві робочим готові були платити близько 8 тис. грн.

У той же час, деякі роботодавці пропонували окремим представникам робочих сфер оклади в розмірі 50 тис. грн. В їх число входили водії, фахівці по фасадних робіт, працівники складу холодної продукції тощо. Няні зі знанням англійської мови могли влаштуватися на роботу з зарплатою 45 тис.грн, а домогосподаркам у елітних будинках пропонували оклад в розмірі 30 000 грн.