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Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів

Головна » Останні новини » Новини ринків » Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів
 
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Країни Євросоюзу продовжують спрощувати умови працевлаштування для іноземців, в тому числі і для українців.

Європейські країни конкурують з Україною за можливість наймати на роботу висококваліфікованих фахівців. З січня 2019 року від’їзд українців на заробітки за кордон істотно збільшиться, інформують Економічні новини.

Нагадаємо, в Польщі з 1 липня 2018 року був скасовано тестування на деякі посади для іноземців при влаштуванні на роботу. Дане спрощення стосуватиметься і видачі дозволів на тимчасове проживання або роботу. Тестування проводилося для обґрунтування роботодавцем причини прийому на роботу іноземця. Тепер польські підприємства можуть наймати на роботу всіх співробітників, які їм необхідні.

З великим задоволенням приймають на роботу українців Словаччина і Чехія. Словаччина спростила правила видачі робочих віз ще в травні, а словацькі компанії отримали дозвіл приймати в свій штат до 30% іноземних громадян. В Чехіі відкрито понад 250 000 вакансій, а чеська влада планує видати українцям до 40 000 дозволів на працевлаштування.

Відкриває гостинно двері українцям і Німеччина. У грудні 2018 року в країні було затверджено імміграційний закон, згідно з яким іноземці можуть влаштовуватися на роботу вже після приїзду в країну. Для роботи в німецькій компанії українцеві необхідно мати документ про освіту чи інший документ, що підтверджує кваліфікацію працівника, а також знати німецьку мову, хоча б на базовому рівні.

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Автор: Оксана Ельченко

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