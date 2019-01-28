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В Україні різко зростуть ціни на цибулю

Головна » Останні новини » Новини ринків » В Україні різко зростуть ціни на цибулю
 
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У зв’язку з дефіцитом цибулі на українському ринку прогнозується суттєве подорожчання даного продукту

Україні загрожує нове зростання цін на цибулю. Негативна тенденція збільшення вартості продукту обумовлена недостатнім обсягом виробництва цибулі всередині країни і скороченням поставок з Казахстану , інформують Економічні новини.

Зменшення обсягу поставок продукту з Казахстану обумовлено збільшенням попиту з боку інших країн, таких як Македонія, Сербія, Польща, Росія, Молдова і Румунія. У підсумку, тільки за останній тиждень в Казахстані реалізаційні ціни на цибулю збільшилися на 5-7%. На експорт йде вже не тільки добірна, але і дрібна цибуля, а казахські овочесховища швидко порожніють.

З даними тенденціями зіткнулися і українські товаровиробники, які не поспішають реалізовувати свою продукцію, а хочуть навесні продати набагато дорожче.

Незважаючи на те, що і сьогодні ціни на цибулю збільшуються, буквально, з кожним днем, а за останній рік відпускна ціна збільшилася в три рази до 17 грн/кг, в найближчому майбутньому слід очікувати істотного подорожчання продукту.

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Автор: Оксана Ельченко

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