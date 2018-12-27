В Україні планують почати будівництво платних доріг

Головна » Останні новини » Новини ринків » В Україні планують почати будівництво платних доріг В Україні планують почати будівництво платних доріг

Закрити Відправити

У Мінінфраструктури повідомили про початок будівництва платних доріг

У Кабміні повідомили, що будівництво платних доріг на території України почнеться в наступному році , інформують Економічні новини.

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомив, що на ремонт нових дорого необхідно близько 1 трлн гривень. Однак остаточне рішення, на думку міністра, повинен приймати “Укравтодор”. Оскільки його глава Славомир Новак побудував велику кількість платних доріг на території Польщі.

Володимир Омелян додав, що платні дороги все ще не будуються з огляду на їх високу собівартість. До того ж, існує ризик збитковості проекту, оскільки саме трафік є основою забезпечення рентабельності проекту.

Кабмін разом зі Світовим банком провели оцінку потенційних ділянок будівництва платних доріг: “Київ – Біла Церква” і “Львів – Краковець”. На думку Світового банку, трафіку для окупності проекту може бути недостатньо. Однак Володимир Омелян вважає, що трафіку буде більш, ніж достатньо. Такої ж думки дотримуються китайські компанії, що проводили аналіз потенційних концесійних доріг.

Читайте: Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд по платних дорогах в Україні