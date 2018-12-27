Українці активно розмитнюють “євробляхи”

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З моменту введення нових правил розмитнення “евроблях” українці легалізували 11 тис авто на іноземних номерах.

Протягом місяця дії нових змін за процедурою розмитнення “євроблях” українці офіційно розмитнили близько 11 000 автомобілів з іноземними номерами – повідомляє прес-служба УКРІНФОРМ, інформують Економічні новини.

У УКРІНФОРМ повідомили, що населення за період з 25 листопада по 26 грудня здійснило митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на територію України з січня 2015 року та перебували в режимах тимчасового транзиту або ввезення.

Із загальної кількості офіційно розмитнених автомобілів 9,6 тис перебували на території країни з порушеннями положень чинного Митного кодексу. Їх власникам довелось заплатити по 8,5 тис грн, що забезпечило надходження до бюджету в сумі 81,5 млн гривень.