У Києві зарплати робочих спеціальностей стрімко ростуть

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У Києві зарплати робочих спеціальностей стрімко збільшуються. Оклад будівельників з червня 2018 року збільшився на 50%, а домашнього персоналу – на 40%.

Заробітні плати киян стрімко почали зростати з червня місяця і вийшли на пік в кінці року, – повідомляє UBR , інформують Економічні новини.

Найбільш високооплачуваною робочою спеціальністю є спеціальність “будівельник”. Згідно аналітичних звітів, оклади будівельників зросли на 50% (з 10 000 грн до 15 000 грн). На другому місці перебувають представники домашнього персоналу: прибиральниці, няні і домробітниці. Їх заробітні плати збільшилися в середньому на 4 000 грн і склали близько 14 000 грн. Представники транспортної галузі з середнім окладом в розмірі 11 000 грн також увійшли в трійку найбільш оплачуваних спеціальностей.

Стабільним залишився рівень зарплат робітників в сфері енергетики і виробництва. А замикають рейтинг найбільш оплачуваних робочих спеціальностей представники аграрної сфери. Середній оклад сільгоспробітників в Києві становить близько 10 000 грн.

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Згідно з даними Держстату, в Києві середня зарплата в жовтні становила близько 13,8 тис.грн.