Борги українців за газ хочуть продати колекторам

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Газові борги українців можуть продати колекторам через систему Prozorro

У Верховну Раду внесли Законопроект №9500, що містить необхідність продажу боргів українців перед НАК «Нафтогаз» на електронних торгах третій стороні , інформують Економічні новини.

Планується, що покупців боргів українських громадян за газ будуть шукати на електронному майданчику Prozorro. На сьогоднішній день споживачі різних категорій заборгували НАК «Нафтогаз» суму в розмірі 29 млрд грн.

Однак, експерти зазначають, що головною метою даного законопроекту є не прагнення погасити накопичену заборгованість, а необхідність отримати доступ до баз даних споживачів. Раніше, «Нафтогаз» намагався отримати ці дані, проте його спробу заблокував суд.

Також важливою причиною появи даного законопроекту експерти називають необхідність позбутися доказів здійснення сумнівних схем, завдяки яким нарощувалися віртуальні активи, а керівництво нараховувало собі нечувані премії.

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