В Україні знизилася ціна на автогаз

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Вартість палива з початку січня знизилася на 1,4 грн/л.

Згідно з даними цінового моніторингу, представленим Консалтингової групи А-95, вартість зрыдженого газу з початку січня зменшилася від 1 коп/л до 60 коп/л у загальнонаціональних АЗС і на 10-25 коп/л – у регіональних , інформують Економічні новини.

Нещодавно, нагадаємо, АЗС, що належать групі Приват, знизили ціни на автогаз в деяких регіонах. Наприклад, в Дніпрі та Павлограді ціни на пальне склали 11,05 грн/л, що на 1,65 грн дешевше ніж у інших конкурентів.

Суттю такого демпінгу, на думку експертів, є “агресивна політика” завоювання ринку. Так як конкуренти групи Приват дозволити собі подібне зниження цін не можуть.