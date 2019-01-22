В Україні подорожчає інтернет

Головна » Останні новини » Новини ринків » В Україні подорожчає інтернет В Україні подорожчає інтернет

Закрити Відправити

У 2019 планується значне подорожчання Інтернету.

У зв’язку з тим, що ринок інтернет-послуг вже перенасичений провайдерами, то продаж Інтернету за поточними цінами стає невигідним. Про це повідомляє відомий журналіст Віталій Тисячний , інформують Економічні новини.

На думку журналіста, час дешевого Інтернету добігає кінця і до середини року українцям доведеться платити значно більше.

Необхідно зазначити, що вартість інтернету в Україні на сьогодні є однією з найнижчих в світі. Наприклад, в Молдові вартість Інтернету в місяць становить 11,3 долар (315 грн), в Румунії – 14,27 дол (400 грн), в Білорусі 12,77 дол (350 грн).

Читайте: З'явилася можливість передавати запахи через інтернет (ФОТО)

Про підвищення вартості послуг з надання інтернету вже заявила компанія “Воля”, яка планує збільшити вартість інтернету на 20% з 1 лютого цього року. До того ж, до кінця року 2018 року багато операторів вже підняли ціна на 10-15%.

На думку експертів, ціни на інтернет-послуги різних операторів до середини 2019 року зрівняються і вартість інтернету збільшиться приблизно на 20%.

Раніше повідомлялося, що підвищення цін торкнеться і мобільного зв’язку. Багато операторів вже підняли тарифи перед новорічними святами.