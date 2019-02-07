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НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти

Головна » Останні новини » Фінансові новини » НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти
 
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Нацбанк дозволив купувати іноземну валюту онлайн за рахунок кредитного ліміту

Національний банк України дозволив купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів. Про це йдеться у відповідній постанові Нацбанку , інформують Економічні новини.

Згідно з новими законодавчими нормами, клієнтам фінансових установ дозволено за рахунок кредитних ресурсів купувати валютні кошти в незначному розмірі. Це означає, що тепер клієнти банків можуть купувати валюту онлайн не тільки за особисті кошти на платіжних картах, але і за рахунок кредитного ліміту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Приватбанк офіційно з 7 лютого дозволив придбання валюти за рахунок кредитного ліміту з комісію 4% від загальної суми операції.


Автор: Оксана Ельченко

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