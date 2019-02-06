В Україні запущено в роботу єдиний реєстр корупціонерів

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НАЗК створило і запустило Єдиний реєстр корупціонерів, який містить інформацію про осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення

Національне агентство з попередження корупції запустило Єдиний реєстр корупціонерів, – повідомляється на сайті НАЗК , інформують Економічні новини.

Реєстр містить список осіб, притягнутих до адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної та кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. У реєстрі зазначено прізвище, ім’я, по батькові корупціонера, місце роботи, склад корупційного правопорушення, посаду на час вчинення корупційного правопорушення, спосіб вчинення корупційного проступку, вид покарання та дисциплінарного стягнення.

Також в реєстрі міститься інформація про підприємства, які вчинили корупційні правопорушення. Отримати інформацію про підприємства в реєстрі можна за допомогою наступних даних: найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, інформація, зазначена при отриманні електронного цифрового підпису підприємства. Крім того, в реєстрі передбачена можливість безкоштовного отримання довідки підприємствами – учасниками публічних закупівель.