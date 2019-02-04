У скільки українцю обходиться захист від інфекцій

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У разі захворювання і при відсутності страхового поліса українцю доведеться заплатити чималу суму за лікування. Одним з виходів з ситуації, що склалася МОЗ називає обов’язкову вакцинацію.

У сучасних реаліях часто турбота про здоров’я супроводжується і незапланованими фінансовими витратами. Якщо в українця немає страхового поліса, то за надання медичної допомоги та придбання лікарських препаратів доведеться заплатити чималу суму , інформують Економічні новини.

Наприклад, типове зимове захворювання “ангіна” обійдеться українцю як мінімум в 500 грн. Необхідно купити антибіотик вартістю близько 200 грн, препарати від запалення в горлі вартістю близько 100 грн, спрей для носа і жарознижуючі ліки – 200 грн.

У разі необхідності викликати швидку медичну допомогу додому з приватної клініки, приїзд лікаря обійдеться 450 – 1500 грн. При необхідності призначення аналізів, вартість лікування може в рази збільшитися.

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Крім ангіни та інших респіраторних інфекцій, в громадських місцях можна заразитися на кір, туберкульоз і коклюш. В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що за кількістю хворих на туберкульоз Україна посідає перше місце в світі.

Новим викликом для українців стала дифтерія і правець. У 2018 році було зафіксовано дев’ять випадків захворювання на дифтерію і 17 випадків – на правець.

Одним з виходів з ситуації, що склалася МОЗ називає обов’язкову вакцинацію. Вартість комбінованої вакцини коливається від 200 грн до 3 000 грн. На жаль, українці не дуже довіряють сучасним вакцинам. Однак, вчасно зроблене щеплення дозволяє захистити не тільки здоров’я, а й сімейний бюджет від незапланованих витрат.