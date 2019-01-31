У 2019 посилиться ризик перехоплення шахраями “фінансового номера” телефону, – експерт

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Незважаючи на те, що українці стали менш піддаватися на злочинні дії зловмисників, які спеціалізуються на крадіжці коштів з банківських карток, експерти попереджають про небезпеку перехоплення фінансового номера телефону, до якого прив’язані розрахунковий рахунок і інтернет-банкінг

В Україні стали менше красти гроші з банкоматів з використанням спеціальних накладок “скімерів”, а самі українці почали менше піддаватися на злочинні дії зловмисників, – повідомляє UBR, інформують Економічні новини.

За підрахунками експертів, в 2018 році злочинці викрали з банківських карток українців близько 250 млн грн, в той час як в 2017 році ця сума становила близько 600 млн грн.

У той же час, експерти застерігають про нову небезпеку для українців. Новою загрозою для українців в 2019 році може бути перехоплення мобільного номера, до якого при’язаний інтернет-банкінг, що підвищує ризик проведення всіх інтернет-операцій.

Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем, повідомив, що головним викликом цього року є “перехоплення фінансового номера телефону”. Якщо через цей канал зв’язку зловмисникам передається фінансова інформація, то банківська установа нічого відшкодовувати не буде.

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