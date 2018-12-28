В Ощадбанку розповіли про механізм монетизації субсидій

Головна » Останні новини » Фінансові новини » В Ощадбанку розповіли про механізм монетизації субсидій В Ощадбанку розповіли про механізм монетизації субсидій

Закрити Відправити

В Ощадбанку розповіли про процес монетизації субсидій і повідомили, що готові до приходу нових клієнтів

З 1 січня 2019 року українці зможуть монетизувати субсидії. Громадяни, які в перший раз звертаються за державною допомогою щодо оплати послуг ЖКГ, отримають субсидії в грошовій формі в першу чергу. Протягом року монетизувати субсидії зможуть всі одержувачі державної фінансової допомоги, – повідомляє UBR , інформують Економічні новини.

Фінансовою установою, що забезпечує обслуговування даної державної програми, є Ощадбанк. Банк вже готовий до прийняття нових клієнтів. Кожному субсідіанту спочатку створять персональний аккаунт, а пізніше і особистий рахунок, на який будуть перераховуватися зекономлені із субсидій кошти.

В кінці року кошти, що залишилися після оплати комуналки, можна буде зняти з рахунку і забрати готівкою.

Також в Ощадбанку повідомили, що банк вже є уповноваженою фінансовою установою по іншим державним програмам, таким як обслуговування Оптового ринку електроенергії та програми соцдопомоги.

Читайте: Зростання цін на послуги ЖКГ: як українцеві не потрапити у боргову яму