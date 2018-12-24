У 2019 прогнозується зростання зарплат

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Через дефіцит кадрів в 2019 році прогнозується стрімке зростання зарплат

У 2018 році зарплата українців виросла в середньому на 25-30%. У 2019 дана тенденція, на думку експертів, повинна продовжитися, – повідомляє UBR , інформують Економічні новини.

Збільшенню зарплати сприяє ряд факторів. Серед яких можна виділити нестачу молоді та кадровий дефіцит в європейських сусідніх країнах. Згідно проведеного опитування, в 2018 році через дефіцит кадрів зарплата в деяких галузях зросла на 30%. Найбільший попит на робочу силу був в сфері гостинності. Співробітників активно шукали ресторани, готелі, кафе. Однак незабаром тенденція змінилася. І найбільшим попитом користувалися співробітники у сфері інвестицій, лізингу, банків і виробництва.

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CEO інтернет-порталу Work.ua Артур Міхно, повідомив, що зростання зарплат в 2018 році обумовлено економічним зростанням і зростанням конкуренції серед роботодавців. В то же час, українським компаніям доводиться конкурувати з іноземними підприємствами та робити все можливе, щоб утримати хороших фахівців.

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У 2019, на думку експертів, буде підвищення зарплат співробітників. Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) було проведено опитування серед керівників компаній. Було встановлено, що в 2019 році збільшити кількість співробітників планують 58% з опитаних, а близько 42% управлінців будуть збільшувати зарплати співробітникам на 10-20%.

У 2019 планується зростання зарплат, на думку експертів, сварщикам, швеям, монтажникам і операторам верстатів з ЧПУ, оскільки робочих цих спеціальностей потребують не тільки українські підприємства, а й підприємства Німеччини Чехії і Польщі.