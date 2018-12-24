РусУкр

Фінансові новини

24.12.2018 г.
13:40У 2019 прогнозується зростання зарплат
21.12.2018 г.
20:33Зростання цін на послуги ЖКГ: як українцеві не потрапити у боргову яму
17:50Кабмін збільшив фінансування програми підтримки молодіжного будівництва
20.12.2018 г.
20:43В Україні очікується зниження курсу долара
19.12.2018 г.
20:33Мінагропрод збільшує фінансову підтримку малим виробникам
11:45Як долар реагує на новину про кредит МВФ?
18.12.2018 г.
20:21У 2019 планується ліквідувати понад 40 банків: що це означатиме для українців
Всі фінансові новини

Аналітика

22.12.201829

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
За всю історію незалежності України, навряд чи можна назвати періоди комфортних умов для ведення бізнесу в правовому полі. Регулярні стрибки в економіці, ...
18.12.201842

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельний палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців ...
17.12.201873

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Німеччина переживає, так би мовити, «синдром відходу Меркель», яка, безумовно, є однією з найсерйозніших і найвпливовіших політичних фігур останніх ...

Останні новини

24.12.2018 г.
16:48 Дерев'янко вийшов з партнерства з Саакашвілі
15:58 Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту
15:25 Кабмін запроваджує безкоштовні медичні обстеження, - Гройсман
15:15 Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван
14:53 The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану
14:38 З 1 січня українцям дозволили повертати придбані ліки в аптеку
13:40 У 2019 прогнозується зростання зарплат
13:39 Bloomberg: США планують закупити самі збройні винищувачі в світі
13:27 У США жінка-водій намагалася заправити електромобіль Тесла бензином (ВІДЕО)
13:21 Нововведення-2019: Комунальникам дозволять відключати послуги за борги
13:16 Дієтологи розповіли, якими продуктами найкраще замінити сіль
13:08 Президент, поліглот, співак: Глава Туркменії заспівав новорічну пісню на 3 мовах (ВІДЕО)
12:53 У Китаї навчилися перетворювати мідь в золото
12:50 Через "шатдаун" головна ялинка США залишилася без ілюмінації
12:43 ООН вимагає від Великобританії звільнити Ассанжа
12:33 Стало відомо, скільки буде тривати "шатдаун" в США
12:20 Назвали продукти, які продовжать молодість
12:11 Стало відомо, як SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic планують підкорювати космос
12:05 «Зворотня урбанізація»: В Китаї люди масово покидають мегаполіси і переїжджають в села
11:34 Reuters: США виділяють додаткову фінансову допомогу Україні
11:27 Стали відомі нові подробиці трагедії на перевалі Дятлова
10:32 Порошенко передали Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)
09:52 Путін продовжить допомагати бойовикам ОРДЛО
08:51 Початок третьої світової війни в 2019: У США назвали п'ять небезпечних точок
23.12.2018 г.
18:27 Google перетворила дані про трафік на витвір мистецтва (ВІДЕО)
17:02 Загін морської охорони в Азовському морі отримав новий катер
16:26 Синоптики: В Україну повертаються холоди і хуртовини
16:01 Ще одна європейська країна вирішила домагатися церковної автокефалії
15:28 Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся
11:36 Складено рейтинг найбільш популярних в Україні б / у смартфонів
11:31 The Times: Змову проти Терези Мей допомогли розкрити відвідувачі лондонського ресторану
11:26 Англієць витратив два роки на створення точної копії "Титаніка" з конструктора LEGO (ФОТО)
11:18 Експерти визначили найкращі продукти для схуднення
11:09 Головну ялинку України на Софійській площі визнали найкращою в Європі
10:58 Це прорив !: Учені навчилися перетворювати звичайні клітини крові в стовбурові
10:54 Журнал Forbes опублікував список головних невдах 2018 року
10:45 Американське космічне агентство НАСА показало знімки самої яскравої комети 2018 роки (ФОТО)
10:40 "Меланія переплутала свою фарбу для волосся з фарбою Дональда": У Мережі висміяли новий імідж першої леді США
10:29 Синоптики обіцяють українцям мороз і невеликі снігопади на Новий рік
10:25 Медики розповіли, як швидко і ефективно зміцнити імунну систему
10:19 Літаючий пентхаус: Новий приватний авіалайнер Boeing оцінений в 400 мільйонів доларів (ФОТО)
09:55 Експерти вважають, що США не будуть використовувати свої авіаносці в реальній війні проти Китаю або Росії
22.12.2018 г.
19:58 Вчені назвали алкогольний напій, який швидше за все викликає звикання
19:03 Дослідження: Де українці зустрічатимуть Новий рік
17:42 Андрій Рева пояснив, як буде працювати програма «Муніципальна няня»
17:08 NASA: Повз Землю пролетів «різдвяний» астероїд
16:03 Порошенко підписав закон, який передбачає зміну назви УПЦ МП
13:36 Українці будуть більше заробляти. Названа цифра
13:17 Вчені точно сказали, чи є пам'ять у рослин
12:04 Інтернет Асоціація України святкує повноліття: кроки становлення українського сегменту мережі Інтернет
21.12.2018 г.
20:53 The Washington Times: Ізраїль посилює боротьбу проти іранських сил після рішення США про виведення військ з Сирії
20:33 Зростання цін на послуги ЖКГ: як українцеві не потрапити у боргову яму
20:18 ВСУ: Резервістам планується надавати пільгову військову пенсію і додаткову відпустку
20:00 Стало відомо, як зміниться ціна на бензин в найближчому майбутньому
19:47 Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку
19:30 Вчені розповіли про дієвий спосіб від безсоння
18:57 Виділення траншу МВФ буде сприяти підвищенню заробітної плати українців, - Євген Дем'янов
17:50 Кабмін збільшив фінансування програми підтримки молодіжного будівництва
17:06 Аграрії б’ють на сполох: кому вигідне блокування імпорту добрив?
16:57 Associated Press: США звинувачують хакерів у зв'язках з китайською розвідкою
Всі новини »

У 2019 прогнозується зростання зарплат

Головна » Останні новини » Фінансові новини » У 2019 прогнозується зростання зарплат
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Через дефіцит кадрів в 2019 році прогнозується стрімке зростання зарплат

У 2018 році зарплата українців виросла в середньому на 25-30%. У 2019 дана тенденція, на думку експертів, повинна продовжитися, – повідомляє UBR , інформують Економічні новини.

Збільшенню зарплати сприяє ряд факторів. Серед яких можна виділити нестачу молоді та кадровий дефіцит в європейських сусідніх країнах. Згідно проведеного опитування, в 2018 році через дефіцит кадрів зарплата в деяких галузях зросла на 30%. Найбільший попит на робочу силу був в сфері гостинності. Співробітників активно шукали ресторани, готелі, кафе. Однак незабаром тенденція змінилася. І найбільшим попитом користувалися співробітники у сфері інвестицій, лізингу, банків і виробництва.

img src=”https://enovosty.com/wp-content/uploads/2018/12/rabota1-1.png” alt=”” width=”460″ height=”450″ class=”aligncenter size-full wp-image-4737340″ />

CEO інтернет-порталу Work.ua Артур Міхно, повідомив, що зростання зарплат в 2018 році обумовлено економічним зростанням і зростанням конкуренції серед роботодавців. В то же час, українським компаніям доводиться конкурувати з іноземними підприємствами та робити все можливе, щоб утримати хороших фахівців.

Читайте: Підсумки дня: Продовження угорської епопеї, ізоляція Криму і зростання зарплат українців

У 2019, на думку експертів, буде підвищення зарплат співробітників. Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) було проведено опитування серед керівників компаній. Було встановлено, що в 2019 році збільшити кількість співробітників планують 58% з опитаних, а близько 42% управлінців будуть збільшувати зарплати співробітникам на 10-20%.

У 2019 планується зростання зарплат, на думку експертів, сварщикам, швеям, монтажникам і операторам верстатів з ЧПУ, оскільки робочих цих спеціальностей потребують не тільки українські підприємства, а й підприємства Німеччини Чехії і Польщі.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Підсумки дня: Жорсткий ультиматум США, екстрене засідання ядерних держав і загроза для економіки України
Всі статті


Читайте также

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
 Підсумки дня: Продовження угорської епопеї, ізоляція Криму і зростання зарплат українців
Назвали професії з мінімальними зарплатами
 Підсумки дня: Крапка в найзагадковішій авіакатастрофі, бій фейковим екопродуктам та «хлібні» області України
Підсумки дня: Газові переговори, зростання зарплат і прокол російської шпигунки
 Стало відомо, як зросли зарплати українців
У квітні зарплати українців зросли на 1,2%
 Борги із зарплат зростають

Армия

Пистолет «Форт-17»
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Андрей
ПАВЛОВСКИЙ
Олесь
ДОНИЙ
Геннадий
ЗУБКО
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Можливості вести війну з НАТО в Росії немає
Володимир Огризко

Можливості вести війну з НАТО в Росії немає

Ракетний удар США по Сирії - це приведення країни-агресора до тями. Ілюстрація того, як жорсткі дії, що грубо порушують міжнародне право та загальноприйняті ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 