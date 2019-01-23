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Рева повідомив, на скільки українцям піднімуть пенсії навесні

Головна » Останні новини » Фінансові новини » Рева повідомив, на скільки українцям піднімуть пенсії навесні
 
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Першу індексацію пенсій українцям проведуть у березні, а в подальшому пенсійні виплати будуть перераховувати щороку

На сайті Мінсоцполітики опубліковано документ, згідно з яким пенсіонерам України почнуть індексувати пенсії вже в березні цього року , інформують Економічні новини.

У оприлюдненій постанові представлені остаточні положення процедури проведення індексації пенсійних виплат та приведено узгодження кабмінівських порядків з законом.

За попередніми підрахунками міністра соціальної політики Андрія Реви, пенсіонерам в березні збільшать пенсійні виплати, але не більше, ніж на 17,4%.

Це відповідає нормам чинного законодавства, згідно з якими за закладеною в законі спеціальною формулою визначається коефіцієнт, що бере участь в перерахунку пенсій і враховує показники зростання зарплат і інфляції за попередній рік.

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Дана формула буде діяти до 2020 року включно. А вже з 2021 року буде розраховуватися новий коефіцієнт з використанням показників зростання заробітної плати не за один, а за три роки.


Автор: Оксана Ельченко

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