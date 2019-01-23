Кабмін заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах
Кабмін заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитних рахунках в банках.
В Україні місцевим органам влади заборонили розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти на депозитах в фінансових установах до кінця 2019 року , інформують Економічні новини.
Це рішення було прийнято з метою вдосконалення бюджетних процесів, які здійснюються місцевою владою. Основним мотивом прийняття даного розпорядження була необхідність змусити працювати ефективно фінансові кошти, які перераховуються в фонд місцевих бюджетів, але при цьому не беруть участі у бюджетному процесі.
Керуючий інвестиційним фондом Володимир Компанієць прокоментував дане рішення на своїй сторінці в Facebook.
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Компанієць написав, що нарешті прикрили одну зі схем, згідно якої місцеві органи влади іноді не просто так розміщували бюджетні кошти на депозитах в банках.