Кабмін збільшив фінансування програми підтримки молодіжного будівництва

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Кабмін затвердив виділення 30 млн. грн. на докапіталізацію статутного капіталу Державного фонду підтримки молодіжного будівництва, що дозволить додатково надати 47-48 льготоних кредитів

Кабмін збільшив фінансування програми з видачі пільгових позик молодим сім’ям на придбання житла, – повідомляє UBR, інформують Економічні новини.

Державні чиновники затвердили виділення додаткових 30 млн. грн. на докапіталізацію статутного капіталу Державного фонду підтримки молодіжного будівництва. Загальний статутний капітал після докапіталізації становитиме 331,4 млн грн.

Виділені фінансові ресурси будуть відразу направлені на надання пільгових кредитів молодим сім’ям. Виділені 30 млн. грн дозволять профінансувати житло 47-48 сім’ям. Кредити будуть видаватися на термін до 20 років. Процентна ставка по кредитах буде дорівнювати обліковій ставці НБУ.

Програма розрахована на молодь віком до 35 років. В першу чергу право на отримання пільгових позик мають такі категорії громадян:

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учасники АТО,

волонтери, що приймали участь в АТО;

переселенці з окупованих територій;

активісти, які отримали травми під час Євромайдану.

Крім того, пріоритетне право отримують члени сімей, представник яких загинув на Євромайдані або АТО, а українським військовим надаються додаткові знижки.