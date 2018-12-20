В Україні очікується зниження курсу долара

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У найближчій перспективі експерти прогнозують подальше зниження курсу долара

Курс долара по відношенню до гривні продовжує падати. Якщо раніше падіння долара було обумовлено підписанням угоди про новий транш МВФ, то сьогодні зменшення курсу пов’язано з сезонним чинником, – повідомляє UBR, інформують Економічні новини.

Дія сезонного фактора обумовлена необхідністю оплати підприємствами податків в кінці року і виплатою іноземцями зобов’язань за чинними контрактами.

В результаті, обсяг реалізації валюти перевищує її придбання. Таким чином, переважання на фінансовому ринку пропозиції над попитом є на сьогодні ключовим чинником впливу на вартість валюти

Експерти прогнозують подальше зниження вартості долара. Планується, що курс долара по відношенню до гривні у найближчому майбутньому буде на рівні 27,50-27,55 грн ./$.

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