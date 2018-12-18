У 2019 планується ліквідувати понад 40 банків: що це означатиме для українців

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У Фонді гарантування вкладів повідомили про намір ліквідації понад 40 українських банків

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомили, що мають намір ліквідувати у 2019 році більше 40 українських банків, – заявляє прес-служба ФГВФО, інформують Економічні новини.

Для українців це буде означати, що всі кредиторські заборгованості банків будуть погашені, а українцям повернуть їхні кошти, що знаходяться в збанкрутілих банках відповідно до чинного законодавства

Світлана Рекрут, заступник директора Фонду гарантування вкладів повідомила, що фонд планує реалізувати все, що є у банків. Однак не всі фінансові установи, які планується ліквідувати, готові до виплати своєї заборгованості.

У 19 банках вже погасили всі свої зобов’язання, 26 банків частково погасили зобов’язання, а 10 фінансових установ ще не почали виплачувати борги.

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У фонді кажуть, що намагаються робити все можливе для задоволення вимог усіх кредиторів.