Кабмін планує зменшити оклади керівників державних підприємств

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Прем’єр-міністр України повідомив, що нові контракти з високооплачуваними керівниками держпідприємств будуть укладатись на нових умовах з реальними заробітними платами, а не “космічними”

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін планує зменшити заробітні плати керівникам державних підприємств, контракти з якими закінчуються найближчим часом, інформують Економічні новини.

Володимир Гройсман зазначив, що нові контракти з високооплачуваними керівниками держпідприємств будуть укладатись на нових умовах з реальними “нормальними” окладами, а не “космічними”.

Прем’єр-міністр сказав, що він не підпише жодного контракту з “космічним” окладом, а чиновникам будуть пропонуватися абсолютно помірні зарплати.