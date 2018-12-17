Держенергоефективності радить як можна заощадити на теплі до 50%

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Керівник Держенергоефективності розповів як можна заощадити на теплі до 50%

Керівник Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук повідомив, що українці, які користуються державною програмою “теплі кредити” економлять до 50% на опаленні, інформують Економічні новини.

На сьогодні вже понад 500 тис сімей скористалися перевагами даної програми, а саме утеплили будинки, що дозволило заощадити на рахунках за комунальні послуги від 20% до 50%.

Також в Держенергоефективності повідомили, що близько 2,8 тис об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) користуються “теплими кредитами”, 1,6 тис. з яких приєдналися до програми у 2019 році.

Сергій Савчук повідомив, що додатковою перевагою для ОСББ є підвищення вартості квартир в утеплених будинках на 30-50%.

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