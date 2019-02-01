Українці зможуть купувати валюту онлайн

Головна » Останні новини » Фінансові новини » Українці зможуть купувати валюту онлайн Українці зможуть купувати валюту онлайн

Закрити Відправити

З наступного тижня вступає в силу Закон України «Про валюту та валютні операції», згідно з яким українці зможуть купувати валюту онлайн

З наступного тижня вступає в силу Закон України «Про валюту та валютні операції», згідно з яким українці зможуть купувати валюту онлайн (в межах встановленого ліміту до 150 000 грн/день) і інвестувати за кордон до 50 000 євро без отримання спеціальної ліцензії , інформують Економічні новини.

Олександр Бевз, директор департаменту ліцензування Національного банку України, повідомив, що тепер обміняти валюту можна буде не тільки в банках, але і у поштових операторів, які мають відповідну ліцензію НБУ.

Банки вже готуються до можливості реалізації валюти через спеціальні інтернет-додатки. Крім того, деякі банки будуть пропонувати можливість проведення безготівкових операцій з продажу та купівлі валюти в терміналах самообслуговування і банкоматах.

Нагадаємо, Закон України “Про валюту і валютні операції” вводиться в дію з 7 лютого 2019 року. Завдяки новій системі валютного регулювання буде скасовано багато заборон, що значно спростить операції з валютою і прискорить розвиток економіки.

Читайте: В Україні відтепер можна подати заяву на шлюб онлайн