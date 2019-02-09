Сьогодні в Україні пройде перший півфінал Нацвідбору на Євробачення (ВІДЕО)

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На 9 лютого запланована перша півфінальна частина українського відбору на Євробачення.

Онлайн-трансляція конкурсу пройде сьогодні увечері – в 19-00. Глядачі зможуть дивитися шоу на каналах СТБ і "UA: Перший", інформують Економічні новини.

Провідним нацвідбору став Сергій Притула. Додамо, що саме він назветься тимчасові періоди, коли організатори будуть запускати процес голосування.

Сьогодні ввечері змагатимуться 8 співаків та гуртів. Щоб проголосувати, глядачеві необхідно вказувати, відповідно, цифру від 1 до 8. Крім глядацького голосування, буде ще й суддівське (50 на 50). В кінці програми бали будуть підсумовуватися. У фінал Нацвідбору вийдуть тільки три учасники сьогоднішнього півфіналу і три – другого.

Музиканта або колектив, який відправитися представляти Україну на Євробаченні-2019 дізнаємося 22 лютого.

У першому українському півфіналі зустрінуться такі учасники: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, а також BAHROMA.

Пропонуємо вашій увазі пісні півфіналістів:

Довідка. У 2019 Євробачення відбудеться в Тель-Авіві.