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Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни

Головна » Останні новини » Новини культури » Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни
 
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Джинси – невід'ємна частина гардероба багатьох людей. У новому сезоні в моду повертаються моделі 70-х, 80-х і 90-х.

Модні будинки не перестають експериментувати з формами. Весною 2019 року за версією дизайнерів будуть в тренді наступні моделі, інформують Економічні новини.

Джинси-варенки. Незважаючи на те, що дана модель асоціюється в 80-ми роками, вона знову в тренді. Майже всі модні будинки показали в своїх колекціях варенки.

Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни

Джинси-карго. Штани з різноманітними накладними кишенями повертається в моду. Дана модель трохи нагадує військову форму, однак є дуже практичною. Джинси-карго показали в недавніх колекціях багато відомих дизайнерів, в тому числі Олів'є Рустам і Ізабель Маран.

Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни

Розкльошені джинси. Хіт 70-х повертається. Навесні дуже модними будуть трохи укорочені розкльошені джинси синього і блакитного відтінків.

Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни

Джинси в техніці печворк. Штани з клаптиків набирають популярність. Дизайнери зробили їх для тих, хто не може вибрати колір. Що складаються з різних шматків тканини джинси – обов'язкова частина гардероба модниць в 2019 році.

Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни

Білі джинси. R13 і Dries Van Noten в своїх нових колекціях зробили упор на білому кольорі. На думку дизайнерів, такі джинси відмінно підійдуть для теплих весняних і літній днів.

Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни


Автор: Катерина Лукьянчук

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