РусУкр

Новини культури

03.02.2019 г.
15:02Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію
02.02.2019 г.
11:56Четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна: добірка самих популярних пісень
31.01.2019 г.
15:08Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни
29.01.2019 г.
14:28«Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом
26.01.2019 г.
18:18Юрій Горбунов опублікував зворушливе фото з сином
20.01.2019 г.
14:09На українську групу «Антитіла» подали в суд
19.01.2019 г.
13:14Dronestagram: визначені кращі знімки, зроблені за допомогою дронів (ФОТО)
Всі новини культури

Аналітика

01.02.2019519

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
На карті світу визрів ще один гострий внутрішній громадянський конфлікт, який використовують зовнішні глобальні гравці для імперіалістичних "розборок" ...
29.01.201926

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...
28.01.2019110

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента
Активний старт президентської виборчої кампанії в Україні вимагає від правоохоронних органів особливої пильності. Адже після реєстрації її учасників ...

Останні новини

03.02.2019 г.
15:02 Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію
14:03 Житель Китаю заробив $ 600 тисяч на продажу банок з чистим повітрям
13:13 Дієтологи визначили продукти, які можуть спровокувати інсульт
12:13 Вчені визначили чинники людського нещастя
10:44 Ілон Маск: Всі патенти Tesla опубліковані і їх можна «сумлінно використовувати»
02.02.2019 г.
17:15 Вибори-2019: Віденський астролог розповів, якого президента пророкують Україні зірки
13:47 Визначено продукти, які не можна вживати під час застуди
13:02 Визначено найбагатшу людину в історії
11:56 Четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна: добірка самих популярних пісень
11:07 Уляна Супрун: Які ліки повністю несумісні з алкоголем
09:21 Над Кубою вибухнув метеорит
01.02.2019 г.
20:51 Українці зможуть купувати валюту онлайн
20:40 ТОП-5 небезпечних предметів в номері готелю
20:23 Інформація про власників акцій стала доступна онлайн
20:00 Стало відомо, яка температура вночі на зворотному боці Місяця
19:53 Озлобленість росіян зростає, - Financial Times
18:41 Можливість придбання валюти онлайн не вплине на курс гривні, - Михайло Стрельніков
17:47 Associated Press: Італія вступила в рецесію, затьмарюючи перспективи ЄС
17:15 Висуванець від "Народного Руху України" Віктор Кривенко подав документи в ЦВК
16:51 The Washington Post: Росія руйнує ліберальний світовий порядок
16:21 СБУ блокувала контрабанду наркотиків з ЄС
16:20 Влада Путіна слабшає: Чому від виборів в Україні залежить доля всієї Центральної Європи
15:51 Польща скорочує поставки нафти з Росії
13:42 Як швидко позбутися від кашлю без ліків?
13:11 ТОП-5 типів енергетичних вампірів
13:01 Формульний підхід застосовуються не тільки для вугілля, але й для газу та атомного палива – експерт
12:23 Інженери створили пластик-невидимку
12:16 Тимошенко: в Україні назріла необхідність запровадження страхової медицини
11:49 ЄС створює контактну групу по Венесуелі
31.01.2019 г.
20:43 В Україні зростають зарплати робочих спеціальностей
20:14 У Північній Кореї дипломата з денуклеаризації відправили в табір «перевиховання»
20:00 Apple випустить iPhone з камерою майбутнього
19:53 У 2019 посилиться ризик перехоплення шахраями "фінансового номера" телефону, - експерт
19:30 Вчені виявили несподівані причини раннього жіночого старіння
18:53 Сланцева революція не буде впливати на вартість палива в Україні, - Юрій Гаврилечко
18:36 Гриценко подав до суду на ЦВК
17:39 Associated Press: Канада скорочує вдвічі кількість дипломатів на Кубі через загадкові проблем зі здоров'ям
16:57 Визначено продукти, що запобігають появі зморшок
16:54 У США напали на китайську делегацію (ВІДЕО)
16:25 В Антарктиці виявлені останки невідомого предка динозаврів
16:13 МВС запустило FB-чатбота "Автобот" для консультування громадян
16:03 NASA записало смерть галактики (ФОТО)
15:53 У Росії панують стагнація і істеричний страх перед опозицією
15:08 Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни
14:40 Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань
13:50 Назвали несподівану небезпеку домашніх кішок
13:44 Знайдений чоловік, який абсолютно безкоштовно зробив 3 млн правок в Вікіпедії
13:17 Муха відклала яйце прямо в лоб туристки
12:52 Створена технологія протиожеледного підігріву доріг
12:42 Вчені розповіли, чому плакати корисно для здоров'я
12:19 Експерт назвав ключовий ризик для української економіки
12:14 Вчені: Україна очолила рейтинг країн з високим рівнем смертності через неправильне харчування
11:29 У ЦВК розповіли, чи будуть вибори уздовж лінії розмежування
30.01.2019 г.
21:00 ТОП-3 інфекції, які можна підхопити в перукарні
20:34 В Україні ціни на автогаз продовжують падати
20:27 В Україні курс долара продовжує знижуватися
20:14 ЦВК зареєструвала Зеленського кандидатом в президенти
20:00 Повідомили, коли запустять платний міст в Києві
19:57 The Washington Times: Команда Трампа тихо наповнює «горщик із золотом», спонукаючи Кім Чен Ина до денуклеаризації
19:30 Лікар розвінчала міф про профілактику ГРВІ за допомогою вітаміну С
Всі новини »

Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію

Головна » Останні новини » Новини культури » Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію
 
Друк Відправити на пошту

 

 

WhatsApp-книга складена з безлічі різних повідомлень.

Автором книги в WhatsApp є біженець Бехруз Бучані. Він – письменник іранського походження. За своє твори мистецтва Бехруз отримав престижну австралійську літературну нагороду – «Викторианскую премію» в розмірі 73 тис. Доларів, інформують Економічні новини.

Бучані писав «Немає друзів, крім гір» в WhatsApp, тому що сильно турбувався за безпеку. Перебуваючи в центрі для біженців, він побоювався, що рукопис можуть відібрати. Книга складалася з безлічі відправлених повідомлень. Частини твору він посилав своєму перекладачеві Омід Трофігьяну.

Весь текст був написаний Бучані в австралійському центрі біженців, який розташувався на Манусов – острові в Папуа-Новій Гвінеї.

Головна тема книги – життя мігрантів-нелегалів, які намагаються потрапити до Австралії з водного маршруту.

Бехруз вирішив бігти до Австралії після одного з подій в Ірані. Письменник вирішив стати незаконним мігрантом тоді, коли на офіс редакції, в якому він працював, напала злочинне угруповання. На острів Манус австралійська влада відправили Бучані майже шість років тому.

Книгу він писав, головним чином, для того, щоб пізніше документально підтвердити, що знаходився в центрі біженців, який офіційно закрився в 2017 році.

Експерти впевнені, що «Немає друзів, крім гір» допомогла підняти проблему нелегальних мігрантів на новий рівень.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

В українських містах на законних засадах можуть підняти триколори
Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Всі статті


Армия

Вертолет Ми-8
Реактивная система залпового огня Type 75 (Япония)
Противотанковая управляемая ракета «Альта»
Беспилотник-камикадзе «Ятаган-2»
Вся армия    >>

Персоны

Михаил
ФРИДМАН
Александр
ЕФРЕМОВ
Алексей
МАРТЫНОВ
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Все персоны    >>

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 