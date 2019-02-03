Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію

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WhatsApp-книга складена з безлічі різних повідомлень.

Автором книги в WhatsApp є біженець Бехруз Бучані. Він – письменник іранського походження. За своє твори мистецтва Бехруз отримав престижну австралійську літературну нагороду – «Викторианскую премію» в розмірі 73 тис. Доларів, інформують Економічні новини.

Бучані писав «Немає друзів, крім гір» в WhatsApp, тому що сильно турбувався за безпеку. Перебуваючи в центрі для біженців, він побоювався, що рукопис можуть відібрати. Книга складалася з безлічі відправлених повідомлень. Частини твору він посилав своєму перекладачеві Омід Трофігьяну.

Весь текст був написаний Бучані в австралійському центрі біженців, який розташувався на Манусов – острові в Папуа-Новій Гвінеї.

Головна тема книги – життя мігрантів-нелегалів, які намагаються потрапити до Австралії з водного маршруту.

Бехруз вирішив бігти до Австралії після одного з подій в Ірані. Письменник вирішив стати незаконним мігрантом тоді, коли на офіс редакції, в якому він працював, напала злочинне угруповання. На острів Манус австралійська влада відправили Бучані майже шість років тому.

Книгу він писав, головним чином, для того, щоб пізніше документально підтвердити, що знаходився в центрі біженців, який офіційно закрився в 2017 році.

Експерти впевнені, що «Немає друзів, крім гір» допомогла підняти проблему нелегальних мігрантів на новий рівень.