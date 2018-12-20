Вихователька дитячого садка «підірвала» YouTube новим реп-хітом (ВІДЕО)

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Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка раніше працювала в дитячому садку, порадувала шанувальників новим хітом.

Алена Савраненко (сценічне ім'я – Alyona Alyona) анонсувала новий кліп під назвою "Залишайся свой дім". Відео було "залито" на відеохостингу YouTube вчора, 19 грудня. Вже сьогодні кліп подивилися більше 23 тис. Інтернет-користувачів, інформують Економічні новини.

У новій відеороботі Alyona Alyona зняла своїх батьків. Разом з мамою і татом на початку кліпу вона сидить за одним столом і повідомляє їм, що покидає рідну домівку. Однак реп-виконавиця заявила, що завжди буде до них повертатися.

Ролик присвячений тому, як Олена їде з рідного міста – Баришівки. Вона тримай шлях на Київ. Для переїзду Alyona Alyona вибрала оригінальний вид транспорту – мотоцикл з коляскою. По дорозі співачка відвідує різні місця, а в кінці кліпу виявляється на Хрещатику.

Додамо, що зараз у Аyona Alyona велика армія шанувальників. Її український реп дуже сподобався глядачам. Перший кліп Альони на пісню "Рибки" всього за два місяці зібрав мільйон переглядів. "Залишайся свой дім" – четверта робота реп-виконавиці. Також вона автор композицій "Голови" і "Відчиняй".

18 грудня колишню виховательку з Баришівки номінували на престижну премію YUNA 2019. Її дебютна пісня "Рибки" була представлена в категорії "Кращий хіп-хоп хіт" разом з роботами виконавців Mozgi, MamaRika і TamerlanAlena.