Названо головні Instagram-тренди року, що минає

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Цього року Instagram ряснів сумками з намистин, спідницями з шовку, леопардового одягом і блискучими шпильками.

Пропонуємо вашій увазі найпопулярніші у 2018 році речі з Instagram, інформують Економічні новини.

Користувачі цієї соцмережі дуже часто в поточному році позували на фото в прозорих і напівпрозорих блузах і топах. Блогери не тільки одягали їх зверху на красиву білизну, а й використовували прямо на оголене тіло.

Також в цьому році популярними були сумочки з намистин. Різнобарвні клатчі заповнили Instagram. Авторами даного тренду вважають модниць Susan Alexandra і Loeffler Randall.

Найпопулярнішим аксесуаром 2018 роки з упевненістю можна назвати блискучі шпильки. Багато блогерів прикрашали ними волосся. При цьому носили їх як з сукнями, так і з порваними джинсами.

У році, що минає на піку моди були також сукні, що нагадують нічні сорочки. Дана бавовняна одяг полюбилася багатьом. Інтернет-користувачі особливо часто позували в таких сукнях влітку.

Також в останні місяці стало модно одягати кардигани на голе тіло. Блогери поєднували їх з джинсами і шовковими спідницями. Швидше за все цей Instagram-тренд посприяв появі укорочених кардиганов в багатьох модних колекціях сезону весна-літо 2019.