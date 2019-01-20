На українську групу «Антитіла» подали в суд

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На популярну музичну групу «Антитіла» подали в суд. Музикантів звинуватили у використанні особливої тональності в композиціях.

Про це група «Антитіла» повідомила на своєму офіційному інтернет-ресурсі, інформують Економічні новини.

Музиканти розповіли, що претензію їм висунув підприємець з Луцька – Сергій Лапковський. Він вимагає від групи 1 млн гривень. На думку Лапковський, «Антитіла» не врахували, що використовували в своїх піснях запатентований ним спосіб настройки параметрів музкомпозіціі.

Повістки в суд вже отримали Тарас Тополя, Сергій Вусик, а також Максим Сиволап.

Музиканти назвали майбутнє судовий розгляд абсурдом. На їхню думку, шахраям вдалося отримати патент на те, що давно існувало. «Мова йде про заборону використовувати деякі тональності і темпи в своїх піснях», – заявили представники групи. Артисти порівняли це з забороною художнику використовувати в своїх малюнках горизонтальні червоні лінії, а вимога використовувати тільки сині.

Подібних судових розглядів поки не існувало, адже практично Лапковський видали патент не на винахід, а на теорію.

Група «Антитіла» впевнена, що позивач має намір створити прецедент, щоб він і його спільники могли наживатися на музикантів. Підготовче судове засідання заплановане на 23 січня. Воно відбудеться в Подільському районному суді Києва.