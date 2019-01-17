Потап і Настя Каменських підтвердили чутки про спільне уікенд (ФОТО)

Головна » Останні новини » Новини культури » Потап і Настя Каменських підтвердили чутки про спільне уікенд (ФОТО) Потап і Настя Каменських підтвердили чутки про спільне уікенд (ФОТО)

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Відомі українські виконавці Потап і Настя Каменських зізналися, що провели спільний відпочинок за кордоном. На підтвердження цього вони опублікували знімок.

Уже давно в Мережі ходять чутки, що Олексія Потапенка та Каменських пов'язують особисті відносини, інформують Економічні новини.

А десь тиждень тому шанувальники артистів помітили, що у обох в Instagram майже одночасно з'явилися дуже схожі фото. Потап і Настя позували в одному і тому ж басейні.

Зараз зірки шоу-бізнесу вирішили розвіяти всі чутки і опублікували знімок, де видно, що вони проводять загальний вікенд. Фотографію на своїй сторінці в соцмережі оприлюднила Настя. Вона ще й написала, що це було дуже доброго ранку, проведене в Санта Моніці.

На фото видно, що разом з ними відпочиває Позитив (Олексій Завгородній) і його дружина Анна.

Шанувальники Потапа і Насті дуже яскраво відреагували на знімок. Вони закликають артистів перестати приховувати свої стосунки.

Довідка. Перші чутки про роман між цими двома артистами просочилися в інтернет ще в 2017 році. Саме тоді популярна поп-група «Потап і Настя» була «поставлена на паузу». Приблизно в цей же період Потапенко оформив розлучення зі своєю дружиною Іриною Горовий. Однак ні Настя, ні Потап досі не розставили всі крапки навколо чуток.