Дженніфер Еністон влаштувала грандіозну вечірку на честь свого 50-річчя

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Не віриться, але популярною голлівудською актрисою вже 50.

Незважаючи на те, що день народження у Дженніфер Еністон 11 лютого, вона вирішила організувати вечірку на вихідних. Вчора, 9 лютого, до неї на святкування прийшов майже весь Голлівуд. Зокрема, Дженніфер запросила своїх друзів – Сандру Буллок, Роберта Дауні-молодшого і Різа Уїзерспуна, інформують Економічні новини.

Найбільший фурор на святкуванні зробив Бред Пітт. Ніхто не очікував, що він відвідає день народження своєї екс-дружини. Додамо також, що другий чоловік Джастін Теру не з'явилося на вечірці.

Нагадаємо, що шлюб Бреда і Дженніфер тривав 5 років – з 2000 по 2005. Актор кинув Еністон через Анджеліни Джолі, з якою познайомився під час роботи над картиною «Містер і Місіс Сміт». Протягом багатьох років Еністон була ображена на свого колишнього, але як бачимо, зараз від образи не залишилося нічого.

Дженніфер Еністон – улюблениця багатьох. Вона не тільки бездоганно виглядає, але і володіє сильним і добрим характером. Крім цього, вона неодноразово ставала на захист жінок. Еністон вважає, що суспільство продовжує оцінювати прекрасна стать по застарілим стандартам, воно часто вважає бездітних неповноцінними і цим сильно травмує їх душі. Дженніфер якось зізналася ЗМІ, що ніхто і уявити не може, скільки вона зробив, щоб стати матір'ю. «Ми повноцінні, і неважливо, заміжня ми чи ні, є у нас діти чи ні», – зазначила вона.