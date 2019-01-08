ТОП-5 найбільш популярних вантажівок в Україні

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У порівнянні з позаминулим 2017 роком, в 2018 році продаж вантажних автомобілів (авто, маса яких перевищує 3.5 тонн) в Україні збільшилися майже на 22%, до 4684 одиниць.

Таке істотне збільшення продажу вантажних автомобілів вважається позитивною динамікою, адже цей сегмент авто найбільше чутливий в до змін в різних галузях-споживачах (аграрному, будівельному і т.д.). Крім того, він є певним “індикатором” стану економіки в цілому. Відомо, що тенденція збільшення продажу вантажних автомобілів триває вже третій рік, інформують Економічні новини.

На першому місці в 2018 році з продажу вантажівкою став МАЗ. Продажі цього авто збільшилися на 16%, було продано 884 вантажівки.

Друге місце зайняв Mercedes-Benz, який за рік зумів майже подвоїти продажі, до 664 одиниць. Таким чином, частка на ринку збільшилася з 8.17% до 14.18%.

На третьому місці опинився MAN. Продажі цієї вантажівки впали на 13.3%, до 444 машин, проте все одно він виявився в трійці лідерів за популярністю в Україні.

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Також в ТОП-5 найбільш купованих вантажівкою 2018 року увійшли Scania (8.67% ринку) з ростом продажів на 25.7% і Ford Trucks (майже 8% ринку). На шостому місці опинилася Volvo Trucks (5.83%). КрАЗ, який єдиний в Україні виробляє крупногабаратние автомобілі, за рік збільшив продажі на 29.5% до 259 машин і зайняти 5.53% ринку.